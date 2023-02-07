Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:58, 7 февраля 2023Мир

Трамп решил подать в суд на Совет Пулитцеровской премии из-за фейков о России

Трамп решил подать в суд на Совет Пулитцеровской премии из-за статей о его связях с РФ

Экс-президент США Дональд Трамп собирается подать в суд на Совет Пулитцеровской премии. Причиной такого решения стало присуждение наград газетам Washington Post и New York Times, которые публиковали статьи о его сговоре с Россией. Соответствующий пост опубликован в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Пулитцеровскому совету давно следовало отменить награды, присужденные газетам за их якобы фейковые статьи о России. И, чтобы «исправить положение дел», он готовит иск в суд. Таким образом бывший американский лидер надеется восстановить справедливость и донести до людей праву.

Трамп уже почти пять лет требует от Совета лишить Washington Post и New York Times Пулитцеровской премии, которую газеты получили в 2018 году за освещение расследования о якобы вмешательстве России в выборы президента.

Ранее Трамп высказался о доверии президенту России Владимиру Путину и принизил американскую разведку. По его словам, США при нынешнем глава государства Джо Байдене разрушаются радикальными и коррумпированными политиками.

В ноябре прошлого года политик официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Вместе с тем издание Fox News опубликовало список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию бывшему главе Белого дома: среди них называются вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Арестович заявил о возможном «корейском сценарии» для Украины
В Минобороны Австрии заявили о присутствующих солдатах НАТО на Украине
Посол России оценил Вену как площадку для переговоров Москвы и Киева
Анфиса Чехова раскрыла свое школьное прозвище
США упрекнули в неспособности вести диалог
Wildberries призвали проверить из-за платного возврата
В Германии выступили против продажи аэропорта компании бизнесмену из России
Женщина убила близкую подругу ради похищения ее новорожденной дочери
Трамп решил подать в суд на Совет Пулитцеровской премии из-за фейков о России
Рогозин сообщил о смерти попавшего с ним под обстрел друга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.