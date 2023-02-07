Трамп решил подать в суд на Совет Пулитцеровской премии из-за фейков о России

Трамп решил подать в суд на Совет Пулитцеровской премии из-за статей о его связях с РФ

Экс-президент США Дональд Трамп собирается подать в суд на Совет Пулитцеровской премии. Причиной такого решения стало присуждение наград газетам Washington Post и New York Times, которые публиковали статьи о его сговоре с Россией. Соответствующий пост опубликован в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Пулитцеровскому совету давно следовало отменить награды, присужденные газетам за их якобы фейковые статьи о России. И, чтобы «исправить положение дел», он готовит иск в суд. Таким образом бывший американский лидер надеется восстановить справедливость и донести до людей праву.

Трамп уже почти пять лет требует от Совета лишить Washington Post и New York Times Пулитцеровской премии, которую газеты получили в 2018 году за освещение расследования о якобы вмешательстве России в выборы президента.

Ранее Трамп высказался о доверии президенту России Владимиру Путину и принизил американскую разведку. По его словам, США при нынешнем глава государства Джо Байдене разрушаются радикальными и коррумпированными политиками.

В ноябре прошлого года политик официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Вместе с тем издание Fox News опубликовало список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию бывшему главе Белого дома: среди них называются вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.