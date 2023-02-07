Jay Z прокомментировал альбом Бейонсе словами «вдохновил мир»
Рэпер Jay Z, который также является мужем американской певицы Бейонсе, заявил, что альбом исполнительницы Renaissance вдохновил мир. Об этом сообщает Hypebeast.
«Посмотрите, что он [альбом] сделал с культурой. Посмотрите, как двигалась энергия мира. В клубе играют весь ее альбом. Не знаю, видел ли я такое когда-нибудь», — прокомментировал рэпер, отметив, что «каждый ремикс прекрасен». «Все вдохновлены. Это вдохновило мир. Каждый ремикс лучше другого», — добавил Jay Z. По мнению артиста, Renaissance должен был выиграть «Грэмми» в категории «Альбом года».
Ранее фанаты Бейонсе разозлились из-за победы британского певца Гарри Стайлса на премии «Грэмми», который получил статуэтку за лучший музыкальный альбом. Они также потребовали пересчета голосов. В этот же день стало известно, что исполнительница стала обладательницей рекордного количества статуэток премии «Грэмми».