Jay Z прокомментировал альбом Бейонсе словами «вдохновил мир»

Рэпер Jay Z прокомментировал альбом певицы Бейонсе Renaissance словами «вдохновил мир»

Рэпер Jay Z, который также является мужем американской певицы Бейонсе, заявил, что альбом исполнительницы Renaissance вдохновил мир. Об этом сообщает Hypebeast.

«Посмотрите, что он [альбом] сделал с культурой. Посмотрите, как двигалась энергия мира. В клубе играют весь ее альбом. Не знаю, видел ли я такое когда-нибудь», — прокомментировал рэпер, отметив, что «каждый ремикс прекрасен». «Все вдохновлены. Это вдохновило мир. Каждый ремикс лучше другого», — добавил Jay Z. По мнению артиста, Renaissance должен был выиграть «Грэмми» в категории «Альбом года».

Ранее фанаты Бейонсе разозлились из-за победы британского певца Гарри Стайлса на премии «Грэмми», который получил статуэтку за лучший музыкальный альбом. Они также потребовали пересчета голосов. В этот же день стало известно, что исполнительница стала обладательницей рекордного количества статуэток премии «Грэмми».