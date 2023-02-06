Фанатов Бейонсе разозлила победа Гарри Стайлса на «Грэмми» в категории «Альбом года»

Фанаты американской исполнительницы Бейонсе разозлились из-за победы британского певца Гарри Стайлса на премии «Грэмми», который получил статуэтку за лучший музыкальный альбом. На это обратила внимание газета New York Post.

Стайлс и его альбом 2022 года Harry's House опередили других номинантов, среди которых была и Бейонсе, в категории «Альбом года». Сам исполнитель удивился третьей победе, спрятав лицо в ладони, когда его альбом был объявлен победителем.

Однако некоторые фанаты певицы остались крайне недовольны таким решением и поделились этим в Twitter. «Это неприемлемо, когда Renaissance находится в том же списке», — написал один из поклонников. «Бейонсе ограбили!» — заявил другой. Они также потребовали пересчета голосов.

При этом многие пользователи сети поддержали исполнителя, выразив свою любовь и радость.

Ранее стало известно, что Бейонсе стала обладательницей рекордного количества статуэток премии «Грэмми».