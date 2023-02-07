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15:31, 7 февраля 2023Забота о себе

Психолог подсказала способ избавиться от мучительной ревности

Психолог Ирина Леонова: избавиться от ревности поможет прощение себя и других

Фото: E. Teister / Globallookpress.com

Чтобы избавиться от ревности, нужно найти вызывающие ее триггеры, а также простить за все себя и других, заявила психолог Ирина Леонова. Об этом она сообщила в беседе с News.ru.

Психолог указала на то, что ревность в отношениях связана с неуверенностью в себе, детскими травмами и страхом потери чего-то особо ценного. «Простите себя за прошлые ошибки, примите себя таким, какой вы есть, со всеми тараканами. Простите всех остальных. Это нужно не им — это нужно вам, чтобы снять груз обид. Больше хвалите себя, поддерживайте себя, совершайте собственные самостоятельные успехи в жизни», — подсказала она несколько способов избавиться от мучительного чувства.

Кроме того, психолог посоветовала разрешить себе ошибаться, а также постараться вести насыщенную жизнь и найти поддерживающее и помогающее окружение. «Чем увереннее вы себя чувствуете, тем меньше вероятность того, что вы обратите внимание и почувствуете опасность, когда ваш партнер общается с кем-то, кто может или хочет с радостью занять ваше место», — резюмировала психолог.

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Александра Лисица
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