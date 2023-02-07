Обвинение запросило осудить на девять лет российскую журналисту за фейк об армии

Гособвинение запросило для журналистки Пономаренко 9 лет колонии за фейк о Мариуполе

Прокуратура запросила девять лет колонии для журналистки портала RusNews Марии Пономаренко за распространение фейка о ситуации в Мариуполе. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, гособвинение требует запретить журналистке пять лет вести публичную деятельность в интернете.

Пономаренко обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой или национальной ненависти»).

Уточняется, что журналистка 17 марта 2022 года разместила в своем Telegram-канале ложную информацию о том, что российскими воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, в то время как официальные источники, в том числе Минобороны России, эти данные опровергли. В пресс-службе утверждают, что Пономаренко знала о том, что эта информация была опровергнута.

16 марта 2022 года Минобороны России опровергло обвинения Украины в нанесении авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. В ведомстве заявили, что здание театра взорвали боевики нацбатальона «Азов». В Минобороны также подчеркнули, что не рассматривали драмтеатр в качестве цели для поражения из-за потенциальной опасности для мирных жителей.