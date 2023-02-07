В Госдуме ответили на призыв мэра Парижа выступать россиянам на ОИ за беженцев

Журова назвала призыв мэра Парижа выступать россиянам на ОИ-2024 за беженцев детским садом

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова ответила мэру Парижа Анн Идальго, призвавшей российских спортсменов выступать на Олимпийских играх 2024 года за беженцев. Ее слова приводит Sport24.

Журова заявила, что политик специально пыталась вывести россиян в разряд беженцев. По ее мнению, Международный олимпийский комитет (МОК) должен на Олимпиаде в Париже запретить всем национальную символику. «Пусть приезжают лучшие из лучших и соревнуются», — посчитала депутат, назвав запреты детским садом.

Ранее 7 февраля Идальго заявила, что против выступления россиян в нейтральном статусе. До этого она сказала, что спортсменов нельзя лишать возможности соревноваться.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.