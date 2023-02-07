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15:43, 7 февраля 2023Путешествия

Туроператор отказалась возвращать туристке 10 тысяч рублей и порезала ее ножом

Директор тайской турфирмы отказалась возвращать залог китаянке и порезала ее ножом

Фото: unsplash

В Таиланде директор турфирмы порезала руку китайской туристке, отказавшись возвращать ей залог за отмененную поездку. Об этом пишет The Thaiger.

Как рассказала туристка, ее семья забронировала однодневный тур на Симиланские острова с трансфером из отеля — за путевку они внесли залог в пять тысяч бат (10 тысяч рублей). В назначенный день за путешественниками никто не приехал, после часовых попыток связаться с туроператором выяснилось, что сотрудники перепутали гостиницу и ждали отдыхающих в другом месте. Китайцы немедленно отменили тур и потребовали вернуть деньги.

По словам семьи, выяснять ситуацию к ним в отель приехала директор турфирмы. Женщина отказалась возвращать залог и в порыве гнева пнула китаянку и начала махать ножом, поранив ей руку. Туристы сняли неадекватное поведение тайки на видео и обратились с доказательствами в полицию.

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Нападавшую женщину задержали и отправили на допрос — владелица турфирмы заявила, что действовала в целях самообороны, а драка произошла из-за недопонимания. Полиция приостановила туристическую лицензию компании на шесть месяцев, руководителю грозит тюремное заключение и штраф.

Ранее в феврале в Коста-Рике неизвестный напал с ножом на троих американских туристов, снимавших на видео тележку с бургерами на улицах столичного Сан-Хосе. Злоумышленник потребовал прекратить съемку, а когда путешественники собрались уходить, накинулся на них.

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Дарья Рыбак
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