Пьяный россиянин избил двоих полицейских и получил два года колонии

В Урае осудили на два года колонии 41-летнего мужчину, избившего двоих полицейских

В Урае суд приговорил к двум годам лишения свободы 41-летнего местного жителя, избившего двоих полицейских. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июле 2022 года полицейские составляли протокол на женщину за административное правонарушение. Пьяный фигурант решил помочь россиянке и ударил ногой в бедро одного правоохранителя, а другого атаковал в грудь.

Ранее стало известно, что в Башкирии женщина избила деревянной лопатой сожителя и приехавшего к ним полицейского.