Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 7 февраля 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин избил двоих полицейских и получил два года колонии

В Урае осудили на два года колонии 41-летнего мужчину, избившего двоих полицейских

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Урае суд приговорил к двум годам лишения свободы 41-летнего местного жителя, избившего двоих полицейских. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июле 2022 года полицейские составляли протокол на женщину за административное правонарушение. Пьяный фигурант решил помочь россиянке и ударил ногой в бедро одного правоохранителя, а другого атаковал в грудь.

Ранее стало известно, что в Башкирии женщина избила деревянной лопатой сожителя и приехавшего к ним полицейского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В России произошло землетрясение
Стало известно о кризисе поставок боеприпасов в ЕС из-за конфликта на Украине
Власти Таиланда отказались от унизительной для туристов процедуры в аэропортах
Вирусолог предрек появление в России тропических болезней
Названо условие для возобновления переговоров России и Украины
Определен самый популярный возраст для рождения первенца в Москве
Полиция задержала 52 участника воровской сходки в подмосковном ресторане
Жена Стэйтема снялась в рекламе бренда нижнего белья
В Турции насчитали более 3300 погибших в результате землетрясения
Матери звезд турецких сериалов оказались под завалами после землетрясения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.