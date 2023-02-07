Лавров прокомментировал обвинения в адрес ЧВК «Вагнер»
В ООН не существует экспертов, способных объективно устанавливать и расследовать военные преступления, прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинения в адрес российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».
«Что касается каких-то экспертов ООН, делающих некие изыскания о якобы имевших место военных преступлениях ЧВК "Вагнер": мне неизвестны такие эксперты ООН, которые уполномочены рассматривать какие-либо аспекты военных преступлений, кем бы они ни совершались», — сказал дипломат в ходе своего официального визита в Мали.
Визит Лаврова проходит на фоне обвинений Минфина США, заявившего, что ЧВК «Вагнер» — криминальная организация. Власти США обвиняют организацию не только в участии в российской спецоперации на Украине, но и в причастности к преступлениям в других государствах мира, в частности в Центрально-Африканской Республике и Мали.