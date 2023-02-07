Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:15, 7 февраля 2023Мир

Лавров прокомментировал обвинения в адрес ЧВК «Вагнер»

Глава МИД России Лавров прокомментировал обвинения ООН в адрес ЧВК «Вагнер»

Фото: Ameer Al-Mohammedawi / dpa / Globallookpress.com

В ООН не существует экспертов, способных объективно устанавливать и расследовать военные преступления, прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинения в адрес российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается каких-то экспертов ООН, делающих некие изыскания о якобы имевших место военных преступлениях ЧВК "Вагнер": мне неизвестны такие эксперты ООН, которые уполномочены рассматривать какие-либо аспекты военных преступлений, кем бы они ни совершались», — сказал дипломат в ходе своего официального визита в Мали.

Визит Лаврова проходит на фоне обвинений Минфина США, заявившего, что ЧВК «Вагнер» — криминальная организация. Власти США обвиняют организацию не только в участии в российской спецоперации на Украине, но и в причастности к преступлениям в других государствах мира, в частности в Центрально-Африканской Республике и Мали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
МИД потребовал от США не вмешиваться в дела России
Секретарь СНБО Украины ответил Медведеву
Рита Дакота показала тело в максимальном весе на фото в бикини
Раскрыт возможный мотив нападения российской школьницы с ножом на одноклассницу
Участница «Миссис Вселенная» рассказала о взятках за победу в конкурсе
Норвежская биатлонистка заявила о желании соревноваться с россиянами
47-летняя Елена Захарова показала свои танцы в спортзале
Актриса «Эпизодов» объяснила любовь Ди Каприо к женщинам моложе 25 лет
В Запорожье рухнул легендарный 700-летний дуб
Жизнь в браке сократила риск повышенного уровня сахара в крови
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.