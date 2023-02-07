Парикмахер раскрыла способ выглядеть визуально моложе с помощью прически

Парикмахер Николь Петти посоветовала нарастить волосы женщинам зрелого возраста

Парикмахер раскрыла способ, который помогает выглядеть визуально моложе с помощью прически. Соответствующий комментарий приводит Express.co.uk.

Сотрудница салона Milk + Blush Николь Петти посоветовала женщинам зрелого возраста носить длинные волосы. При этом обладательницам тонких прядей эксперт рекомендовала нарастить локоны. «Только проконсультируйтесь у профессионала, чтобы выбрать наиболее подходящие по типу, цвету и длине материалы», — добавила она.

Специалист признала, что длинные волосы подходят не всем. По этой причине Петти посоветовала женщинам старшего возраста классический боб и пикси.

Ранее в феврале российский стилист, мастер по коротким стрижкам и создатель быстрой техники укладки «Руки и фен» Галина Тоторина назвала лучшую стрижку для тонких волос. По ее словам, придать прядям визуальный объем поможет стрижка боб — прическа с удлиненными к лицу и объемными на затылке прядями.