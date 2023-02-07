Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:56, 7 февраля 2023Забота о себе

Хирург раскрыл причины радикального изменения лица Мадонны на «Грэмми»

Хирург Хорн: Мадонна стала неузнаваемой из-за подтяжки лица и злоупотребления филлерами

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Американская певица Мадонна стала неузнаваемой из-за того, что в погоне за вечной молодостью слишком увлеклась пластическими операциями и скульптурированием лица, уверен пластический хирург Майкл Хорн. Свое мнение он высказал в беседе с журналистами Daily Mail.

С высокой степенью вероятности 64-летняя поп-исполнительница недавно сделала круговую подтяжку лица, раскрыл причины радикального изменения ее внешности врач. Благодаря этому у Мадонны исчезли все морщины, и кожа стала выглядеть натянутой. Косвенно о перенесенной операции свидетельствует уменьшившийся размер глаз и изменение их разреза. Также Мадонна прибегла к ринопластике. По словам Хорна, раньше у Мадонны была естественная форма носа, которая больше подходила ее лицу — новая версия имеет заостренный кончик и кажется слишком узкой.

Материалы по теме:
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа. Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа.Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
22 января 2023
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность: Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность:Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
5 февраля 2023

Помимо этого, на лице певицы заметны следы введения филлеров и ботокса. Пластический хирург отметил, что из-за злоупотребления ботулотоксином лицо знаменитости на церемонии «Грэмми-2023» выглядело практически неподвижным и лишенным мимических морщин. В свою очередь, на злоупотребление дермальными наполнителями на основе гиалуроновой кислоты указывает изменившаяся форма лица Мадонны, которая стала более V-образной.

Со временем она, по-видимому, ввела большое количество филлера, чтобы придать лицу полный вид. (…) Ее скулы выступают сильнее, чем когда-либо, и кажутся неестественно высокими

Майкл Хорнамериканский пластический хирург

Также, по мнению Хорна, филлеры были введены в височную зону лица певицы и в ее губы, а ее брови подверглись эндоскопической подтяжке, из-за чего изменились их форма и линия роста.

Ранее Мадонна привлекла внимание прессы и пользователей социальных сетей на церемонии вручения премии «Грэмми-2023». Тогда поклонники заподозрили ее в обращении к хирургу из-за чересчур моложавого лица.

Позднее анонимный источник рассказал, что лицо 64-летней поп-исполнительницы стало одутловатым из-за желания вернуть высокие скулы, которые прославили ее в 2000-х годах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Германия одобрила поставку 178 танков Украине
Суд оштрафовал рабочего российского завода за оправдание нацизма
Желание Японии заключить мирный договор с Россией объяснили
Министр обороны ФРГ привез в Киев игрушечный танк Leopard
Писатель Салман Рушди впервые высказался о нападении на него
Клиенты оказались заблокированы в пункте Wildberries в Москве
В Китае оценили перспективы вступления Украины в Евросоюз
Врач раскрыла главную причину появления неприятного запаха от головы
Россиянам назвали опасность заусенцев для здоровья
Производитель масла «Олейна» продал бизнес в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.