Лицо Мадонны на премии «Грэмми» смутило поклонников

Лицо певицы Мадонны на премии «Грэмми» подверглось критике в соцсетях

Американская поп-исполнительница Мадонна посетила музыкальную премию «Грэмми» и подверглась критике в социальных сетях. Об этом сообщает Page Six.

64-летняя певица пришла на мероприятие в белой рубашке и костюме черного цвета, который состоял из приталенного пиджака и юбки длины макси. В качестве обуви знаменитость выбрала босоножки на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней были галстук и серьги в виде крестов. При этом волосы Мадонны заплели в косы, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Пользователей сети смутило чересчур моложавое лицо исполнительницы, из-за чего они заподозрили ее в обращении к пластическому хирургу или косметологу. «Мадонна переборщила с улучшениями для лица», «Что произошло с лицом Мадонны на "Грэмми"?», «Стараюсь игнорировать тот факт, что Мадонна пришла буквально с новым лицом», — отмечали поклонники.

Мадонна никак не отреагировала на негативные высказывания фанатов.

В декабре 2022 года Мадонна опубликовала фотографию в футболке с нецензурным словом на русском языке. На снимке исполнительница запечатлена в компании участницы российской феминистской панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана Минюстом РФ иноагентом).