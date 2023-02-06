Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:15, 6 февраля 2023Ценности

Лицо Мадонны на премии «Грэмми» смутило поклонников

Лицо певицы Мадонны на премии «Грэмми» подверглось критике в соцсетях

Фото: Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy

Американская поп-исполнительница Мадонна посетила музыкальную премию «Грэмми» и подверглась критике в социальных сетях. Об этом сообщает Page Six.

64-летняя певица пришла на мероприятие в белой рубашке и костюме черного цвета, который состоял из приталенного пиджака и юбки длины макси. В качестве обуви знаменитость выбрала босоножки на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней были галстук и серьги в виде крестов. При этом волосы Мадонны заплели в косы, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Пользователей сети смутило чересчур моложавое лицо исполнительницы, из-за чего они заподозрили ее в обращении к пластическому хирургу или косметологу. «Мадонна переборщила с улучшениями для лица», «Что произошло с лицом Мадонны на "Грэмми"?», «Стараюсь игнорировать тот факт, что Мадонна пришла буквально с новым лицом», — отмечали поклонники.

Мадонна никак не отреагировала на негативные высказывания фанатов.

В декабре 2022 года Мадонна опубликовала фотографию в футболке с нецензурным словом на русском языке. На снимке исполнительница запечатлена в компании участницы российской феминистской панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана Минюстом РФ иноагентом).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 248 человек
В Кремле высказались о возможности встреч Путина с главами регионов
Россиянка сравнила землетрясение в Турции с качкой на корабле
Пол Маккартни анонсировал фильм о своей жизни после распада The Beatles
В Кремле не опровергли слова Беннета об обещании Путина не убивать Зеленского
Космический зонд впервые пролетел через корональный выброс на Солнце
В Кремле прокомментировали информацию о возможной поездке Путина в Псков
Комитет Госдумы одобрил проект о десяти годах колонии для коллекторов за угрозы
Кремль ответил на сообщения о совместном производстве беспилотников с Ираном
Бойцы «Вагнера» закрепились на севере и востоке Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.