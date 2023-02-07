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15:35, 7 февраля 2023Мир

Лавров напомнил о поставках крупной партии авиатехники в Африку

Глава МИД Лавров напомнил, что в январе Россия отправила Мали крупную партию авиатехники
Сергей Лавров и Абдулай Диоп

Сергей Лавров и Абдулай Диоп. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Мали получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, в том числе истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295. Об этом напомнил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в африканской стране, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вторая партия авиатехники для указанных целей была поставлена совсем недавно — 19 января», — отметил министр. По его словам, Москва уже планирует дополнительные поставки техники для Мали, как и подготовку местных военных в российских вузах.

Визит Лаврова проходит на фоне обвинений Минфина США, заявившего, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» — криминальная организация. Власти США обвиняют ее не только в участии в российской спецоперации на Украине, но и в причастности к преступлениям в других государствах мира, в частности в Центрально-Африканской Республике и Мали.

Церемония передачи Мали вооружений и техники проходила еще в августе 2022-го.

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Виктория Кондратьева
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