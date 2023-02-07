В московской квартире 54-летняя дочь зарезала 76-летнюю мать

На юго-востоке Москвы задержали 54-летнюю женщину, зарезавшую 76-летнюю мать в квартире

На юго-востоке Москвы задержали 54-летнюю местную жительницу, зарезавшую 76-летнюю мать. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным ведомства, 7 февраля в квартире дома на Грайвороновской улице нашли тело женщины. Выяснилось, что дочь нанесла потерпевшей около 30 ударов ножом, нанеся смертельные ранения. Она частично признала вину.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Эксперты проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Кузьминским районным судом об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Иванова.