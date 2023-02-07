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10:49, 7 февраля 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ рассказал о получении российского гражданства

Получивший российский паспорт игрок «Сочи» Миладинович заявил, что чувствует себя русским
Иван Миладинович (слева)

Иван Миладинович (слева). Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сербский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Иван Миладинович рассказал о получении российского гражданства. Его слова приводит РИА Новости.

Миладинович заявил, что у него не возникло проблем с тем, чтобы сдать экзамен на русском языке. Процедура получения паспорта заняла около года. По словам футболиста, он уже чувствует себя русским. «Сербы и русские — братья навек. Для меня здесь нет разницы. С первого дня в России очень хорошо приняли, во многом помогли. Я отношусь с большой любовью к русскому народу», — добавил легионер.

Футболист отметил, что пока не думал о выступлении за сборную России. «Я еще далеко от сборной. Пока хочется фокусироваться только на "Сочи", прогрессировать и как можно больше играть при Бердыеве (главный тренер "Сочи" — прим. "Ленты.ру")», — заявил он.

Миладинович получил российское гражданство весной 2022 года. Он выступает за «Сочи» с 2018 года. Серб также играл в составе «Нижнего Новгорода» на правах аренды.

Ксения Курашкина
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