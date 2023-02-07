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10:00, 7 февраля 2023Россия

Минобороны предложило изменить закон о миротворцах

РБК: Минобороны предложило разрешить участвовать в миротворческих миссиях всем военным

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минобороны России захотело изменить федеральный закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Об этом пишет РБК со ссылкой на копии документов и сопровождающие их материалы, чью подлинность подтвердил источник в правительстве.

В частности, оборонное ведомство предложило дать возможность участвовать в миротворческих миссиях не только контрактникам, но и всем военнослужащим, в том числе призывникам. Закон в случае подписания может вступить в силу со дня опубликования, но при этом норму могут сделать ретроактивной, то есть распространить ее действие на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года, пишет издание, уточняя, что законопроект уже согласован с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардией и другими ведомствами.

Помимо этого, законопроект получил заключения министерства юстиции, Государственно-правового управления президента и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Из пояснительной записки следует, что законопроект разработан для «совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности». Отмечается, что это поможет расширить возможности тех, кто участвует в миротворческой деятельности.

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Согласно действующему закону о миротворцах, в миротворческой миссии на добровольной основе в настоящее время могут участвовать только военнослужащие, которые служат по контракту и прошли предварительную специальную подготовку.

Источник РБК в Госдуме заявил, что оборонное ведомство начало работу над законопроектом больше года назад, и подчеркнул, что новая норма, которая может быть принята, сделает проще ротацию военнослужащих в миротворческой миссии. По мнению собеседника, в случае принятия закона срочники смогут принимать участие в миротворческих миссиях, но должны будут отслужить не менее шести месяцев и пройти специальную подготовку.

Ранее депутат Нина Останина сообщила, что в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» захотели внести одну поправку, согласно которой отсрочку от призыва предоставят отцам детей-инвалидов и тем, кто является единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров. При этом впоследствии глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов опроверг слова Останигой, подчеркнув, что этот вопрос не обсуждался с депутатом.

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Анастасия Шейкина
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