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20:28, 7 февраля 2023Экономика

В России начали менять название кофеен Costa Coffee

«Ведомости»: название сети кофеен Costa Coffee начали менять на Coffee

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Название кофеен Costa Coffee в России начали менять на «Coffee» — уже сменились вывески кафе в Москве, также изменилось название точек на Яндекс- и Google-картах. При этом на официальном сайте по-прежнему указан старый бренд, обратили внимание «Ведомости».

Такая мера необходима, чтобы у клиентов не возникали ассоциации с международными брендами, покинувшими российский рынок, объяснила консультант по недвижимости Анна Савенко.

Пресс-служба развивающей сеть кофеен группы «Росинтер» подтвердила РБК, что владелец бренда принял решение приостановить работу в стране вслед за материнской компанией Coca-Cola. Некоторое время кофейни будут работать без бренда, а новое название будет выбрано позже.

Управляющая компания Costa Coffee в России также планирует расширить ассортимент блюд и напитков — раньше это было сделать невозможно из-за ряда требований владельца бренда.

В России работает 17 заведений сети Costa Coffee. Материнская компания бренда Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в стране в марте 2022 года на фоне начала военных действий на Украине. В июне компания заявила об уходе с рынка.

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Мария Грушко
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