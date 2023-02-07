Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:51, 7 февраля 2023Силовые структуры

СКР предъявил обвинения россиянину за убийство родителей в московской квартире

СКР предъявил обвинения мужчине, зарезавшему родителей в квартире на Ленинском проспекте

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинения 50-летнему мужчине, зарезавшему родителей-пенсионеров в квартире на Ленинском проспекте. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в московском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что обвиняемый признал вину и рассказал, что убил родителей из-за длительных разногласий.

6 февраля в Москве сын сообщил, что обнаружил тела пожилых родителей с ножевыми ранениями. Он нашел супругов 73 и 74 лет в их квартире на Ленинском проспекте. Сын приехал к ним, потому что они перестали выходить на связь. Дверь в квартире была открыта. Было возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Германия разрешит поставку 187 танков Leopard 1 Украине
Адвокат похудела на 29 килограммов в возрасте 60 лет и стала бодибилдершей
В Петербурге во дворе дома нашли мертвого пятиклассника
Жители Подмосковья обнаружили у себя в ванной енота
В российском регионе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
СБУ провела обыски в связанных с супругой Медведчука компаниях
Бывший участник КВН словами «нас просто уничтожали» высказался о проекте
Москвичи массово расхотели арендовать один тип квартир
СКР предъявил обвинения россиянину за убийство родителей в московской квартире
Названы главные уязвимые места техники НАТО у ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.