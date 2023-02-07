СКР предъявил обвинения россиянину за убийство родителей в московской квартире

СКР предъявил обвинения мужчине, зарезавшему родителей в квартире на Ленинском проспекте

Следователи предъявили обвинения 50-летнему мужчине, зарезавшему родителей-пенсионеров в квартире на Ленинском проспекте. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в московском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что обвиняемый признал вину и рассказал, что убил родителей из-за длительных разногласий.

6 февраля в Москве сын сообщил, что обнаружил тела пожилых родителей с ножевыми ранениями. Он нашел супругов 73 и 74 лет в их квартире на Ленинском проспекте. Сын приехал к ним, потому что они перестали выходить на связь. Дверь в квартире была открыта. Было возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.

