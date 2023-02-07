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01:05, 7 февраля 2023Спорт

Овечкин рассказал о привычке пить колу во время матчей

Хоккеист Александр Овечкин рассказал, что пьет колу прямо во время матчей
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Jasen Vinlove / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о своих любимых блюдах и о привычке пить газировку во время матчей. Слова спортсмена приводит ESPN.

Хоккеист поделился, что в Вашингтоне всегда отдает предпочтение спагетти с разными соусами. На выездах, по его словам, помимо спагетти, он также питается салатами, супами и курицей с пармезаном. «Что у меня налито в бутылку во время матчей? Кола. В первый сезон мой массажист, он был профессиональным марафонцем, сказал мне, что для энергии пьют колу», — рассказал Овечкин. Он добавил, что замечает положительный эффект.

Ранее спортсмен сравнил первый приезд в США с попаданием в тюрьму. Овечкин сообщил, что его поселили в странный номер с маленьким окошком, расположенный на минус первом этаже.

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Варвара Кузьмина
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