В Госдуме оценили предложение республиканцев США отдать часть Украины России

Депутат Чепа: почти половина республиканцев в США против поставок оружия Украине

Многие члены Республиканской партии США не поддерживают политику Вашингтона и выступают против отправки оружия на Украину, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» данные СМИ о том, что ряд республиканцев выступили за отказ Украины от части территории в пользу России.

«На сегодняшний день примерно 46% республиканцев в конгрессе выступает против дальнейшей отправки оружия на Украина и против той политики, которую проводит Байден. Они говорят о необходимости мирных переговоров и имеют отличную от Госдепа позицию», — сказал парламентарий.

Насколько эти голоса будут перевешивать остальные, покажет время. Но количество таких голосов постоянно увеличивается, их становится все больше и больше

Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на опрос Института Гэллапа сообщил, что ряд представителей Республиканской партии в Конгрессе США выступил за то, чтобы Украина отказалась от части территорий в пользу России.

Опрос опубликован на фоне слухов о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы приезжал в Киев и Москву в январе и представлял местным чиновникам план по урегулированию конфликта. В частности, он предложил передать российской стороне около 20 процентов территории Украины в обмен на мир, но Москва ответила отказом.

