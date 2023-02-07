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06:34, 7 февраля 2023Наука и техника

Обнаружено снижение урожайности риса из-за изменения климата

Nature Geoscience: изменение климата снижает доступность фосфора и урожайность риса

Фото: Rebecca Noble / Reuters

Изменения климата, сопровождающиеся повышением концентрации углекислого газа, может привести к дефициту фосфора и снижению урожайности в бедных странах. Это обнаружили ученые Обернского университета в Монтгомери, которые опубликовали статью в журнале Nature Geoscience.

Исследователи провели два долгосрочных эксперимента FACE (англ. free-air carbon dioxide enrichment) длительностью девять и 15 лет по обогащению углекислым газом атмосферных условий, в которых растет рис. Хотя в первый год проведения опытов изменений не наблюдалось, к концу опытов доступный фосфор в почве снизился более чем на 20 процентов (26,9 процента и 21,0 процента за 15 и 9 лет соответственно).

Сокращение содержания фосфора можно объяснить образованием органического фосфора в почве, который не всегда доступен для растений, а также его повышенным удалением при сборе урожая. Усиление превращения биологического, биохимического и химического фосфора в доступный для растений фосфор при антропогенных изменениях недостаточно для компенсации дефицита, возникающего при длительном воздействии повышенного содержания углекислого газа.

По словам ученых, результаты исследования являются тревожными, учитывая продолжающиеся антропогенные выбросы углекислого газа в атмосферу и прогнозируемое повышение концентрации атмосферного углерода в будущем.

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Александр Еникеев
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