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09:59, 7 февраля 2023Россия

В Петербурге пьяный мужчина проломил голову матери друга трубой

В Санкт-Петербурге мужчина проломил голову матери друга трубой из-за ссоры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина ударил мать друга трубой и проломил ей голову. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, это произошло 5 февраля на юге Петербурга, но о случившемся стало известно только сейчас. Россиянин приехал из Москвы к приятелю в Петербург, где выпивал в квартире на улице Генерала Симоняка.

Хозяйка и гость поссорились во время застолья. После удара женщины трубой россиянин вызвал скорую помощь и правоохранителей, которым сознался в произошедшем.

Пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и другие травмы. Злоумышленника увезли в изолятор.

Ранее сообщалось, что пьяная жительница Челябинской области проломила череп пятимесячному сыну, уронив его на пол. Мать пострадавшего ребенка имеет психические отклонения и состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.

В Бурятии женщина поссорилась с подругой и проломила череп ее пятимесячному ребенку. Россиянка схватила спящего на диване ребенка и швырнула его на пол.

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Анастасия Шейкина
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