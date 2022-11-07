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15:27, 7 ноября 2022Россия

Россиянка поссорилась с подругой и проломила череп ее ребенку

SHOT: жительница Бурятии швырнула на пол младенца после ссоры с подругой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Бурятии поссорилась с подругой и проломила череп ее пятимесячному ребенку. Младенца доставили в Прибайкальскую центральную районную больницу, сообщает Telegram-канал SHOT.

О произошедшем узнал психолог учреждения и обратился в полицию. По его утверждению, 24-летняя россиянка Людмила Б. проживала в одной квартире со своей подругой и ее дочерью. Около четырех часов утра у женщин возник конфликт, после чего Людмила схватила спящего на диване ребенка и швырнула его на пол. Младенца госпитализировали с переломом черепа и кровоизлиянием в мозг.

По данным канала, обе женщины были судимы за кражу, также Людмила привлекалась к ответственности за вымогательство. Теперь ей грозит уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее мужчина в Иркутской области убил полуторагодовалого сына сожительницы из-за громкого плача. В его отношении возбудили уголовное дело.

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Варвара Родикова
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Россиянка поссорилась с подругой и проломила череп ее ребенку
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