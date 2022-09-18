Россиянин убил полуторагодовалого сына сожительницы из-за громкого плача

Житель Иркутской области убил полуторагодовалого сына сожительницы из-за громкого плача

Житель деревни Красный Яр Иркутской области убил полуторагодовалого сына сожительницы из-за громкого плача. Об этом сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах.

По сведениям телеканала, в день трагедии 22-летний россиянин остался сидеть один с ребенком. Мужчина не сумел успокоить плачущего мальчика и несколько раз ударил его об стену.

После этого ребенок погиб. Позже выяснилось, что он получил черепно-мозговую травму. В семье воспитываются еще трое детей.

Сожитель матери погибшего ребенка нигде не работал и состоял на стоит на учете в психдиспансере связи с диагнозом «умственная отсталость».

В отношении жителя Иркутской области возбудили дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство»). Его уже задержали

Ранее жительница Новосибирской области убила младенца, бросив его на диван из-за плача. Женщина полностью признала свою вину. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).