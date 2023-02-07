МИД России объяснил подрыв энергобезопасности ЕС

МИД России заявил о подрыве энергобезопасности ЕС из-за бойкота российских энергоносителей

МИД России объяснил, как Европейский союз (ЕС) подорвал свою энергобезопасность. Соответствующее заявление приводится на сайте ведомства.

«Принятые нами ответные меры в связи с санкционным давлением коллективного Запада носят выверенный характер, минимизируют издержки для нашей страны и мирового сообщества. При этом бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам уже привел к подрыву энергобезопасности ЕС, вернул в повестку дня указанного объединения угрозу энергетической бедности», — сказано в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что стратегический курс России предыдущих десятилетий на диверсификацию энергоэкспорта, освоение новых международных ниш и сфер доказал свою безусловную состоятельность.

Ранее американские власти установили новые ограничения в отношении Москвы. В частности, Вашингтон ввел потолок цен на нефтепродукты из России.