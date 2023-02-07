Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 7 февраля 2023Мир

МИД России объяснил подрыв энергобезопасности ЕС

МИД России заявил о подрыве энергобезопасности ЕС из-за бойкота российских энергоносителей

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

МИД России объяснил, как Европейский союз (ЕС) подорвал свою энергобезопасность. Соответствующее заявление приводится на сайте ведомства.

«Принятые нами ответные меры в связи с санкционным давлением коллективного Запада носят выверенный характер, минимизируют издержки для нашей страны и мирового сообщества. При этом бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам уже привел к подрыву энергобезопасности ЕС, вернул в повестку дня указанного объединения угрозу энергетической бедности», — сказано в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что стратегический курс России предыдущих десятилетий на диверсификацию энергоэкспорта, освоение новых международных ниш и сфер доказал свою безусловную состоятельность.

Ранее американские власти установили новые ограничения в отношении Москвы. В частности, Вашингтон ввел потолок цен на нефтепродукты из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Германия одобрила поставку 178 танков Украине
Полиция связала 31-летнюю женщину с убийством 36-летней давности
Отсидевший в США за киберпреступления россиянин Мартышев вернется в Россию
Раскрыта связь между психическими расстройствами и экономическим положением
44-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в облегающих лосинах
Мясоед оставил в рационе один продукт вопреки партнерше-веганке и вызвал ее гнев
Заядлая путешественница назвала самую необходимую в чемодане вещь
В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня
Житель российского города подал в суд на Киркорова
Бывшая уборщица назвала самую чистую кабинку в общественном туалете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.