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12:38, 7 февраля 2023Мир

Польша похвасталась учениями с ЗРК Patriot

Глава Минобороны Польши назвал учения с Patriot намеренной демонстрацией силы Варшавы

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Опубликованная информация об учениях Польши с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot является намеренной демонстрацией силы Варшавы. Этим похвастался польский вице-премьер и по совместительству министр национальной обороны Мариуш Блащак, его цитирует РИА Новости.

«Некоторые учения мы будем показывать осознанно. Эти учения призваны сдерживать агрессора. Мы показываем боеготовность Войска польского», — сказал он, добавив, что это были обыкновенные плановые учения.

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Ранее в феврале министр обороны Германии Кристина Ламбрехт договорилась с Блащаком о размещении на польской территории зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

До этого США назвали Польшу главным военным партнером с самой перспективной армией в ЕС. По данным Politico, Польша уже обладает большим количеством танков и гаубиц, чем Германия — страна с крупнейшей в настоящее время армией в Евросоюзе.

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Глеб Бажуткин
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