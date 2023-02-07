В Госдуме высказались об идее о смертной казни для «предателей»
Выход России из Совета Европы — не повод возвращать крайнюю меру наказания. Так в беседе с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина прокомментировала предложение депутата Госдумы Андрея Колесника отменить мораторий на смертную казнь для «предателей».
Мы понимаем, что Уголовный Кодекс содержит такой вид наказания, как пожизненное лишение свободы. Не является ли это той крайней мерой наказания?
О смертной казни в последнее время много говорят, отметила Панькина. По ее словам, в данном вопросе стоит учитывать и правовые, и этические аспекты. «Буквально пару месяцев назад на съезде судей [председатель Конституционного Суда РФ Валерий] Зорькин говорил о том, что нет легитимных условий для применения крайней меры наказания, и президент придерживается такой же позиции», — высказалась депутат.
Член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил изданию «Подмосковье сегодня», что за «предательство» можно использовать «эту исключительную меру наказания». По его словам, одно дело, когда люди просто уезжают из страны, другое — когда настроены против России и ведут с ней «информационную войну».
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал слова Колесника потоком сознания и попросил не обращать на них внимания.
Ранее председатель комитета по культуре нижней палаты парламента Елена Ямпольская сообщила о создании экспертной группы, которая оценит меры наказания для критикующих Россию релокантов. Среди них не только резонансное предложение о конфискации имущества, но и о лишении званий, а также запрете на публикацию контента в русскоязычном сегменте.