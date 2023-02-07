В Совфеде отреагировали на идею о введении смертной казни для «предателей»

Сенатор Клишас назвал потоком сознания идею о введении смертной казни для «предателей»

На предложение депутата Госдумы Андрея Колесникова отменить мораторий на смертную казнь для «предателей» не стоит обращать внимание. Об этом, отвечая на слова парламентария, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Не обращайте внимания. Поток сознания», — написал он.

Член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Колесникова, комментируя заочные приговоры по делам о фейках о российской армии, заявил, что за «предательство» можно использовать «эту исключительную меру наказания». По его словам, одно дело, когда люди просто уезжают из страны, другое — когда настроены против России и ведут с ней «информационную войну».

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в УК необходимо ввести конфискацию имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. По его мнению, в последнее время российские граждане из-за рубежа считают возможным лить грязь на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.

В ответ на слова Володина депутат Госдумы Олег Морозов предложил лишить уехавших россиян, которые наносят стране вред, части прав —экономических, политических, социальных и имущественных. Парламентарий пояснил, что в случае, если покинувший Россию гражданин «приумножает народонаселение Грузии», он не должен получать материнский капитал.

В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел, что покидать Россию или нет — личное дело граждан, тем более что большая часть уехавших из страны с началом специальной операции на Украине, скорее всего, вернется обратно.