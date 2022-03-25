Медведев высказался о покинувших страну россиянах

Зампред Совбеза Медведев назвал отъезд россиян из страны личным делом

Покидать Россию или нет — личное дело граждан, тем более что большая часть уехавших из страны с началом специальной операции на Украине, скорее всего, вернется обратно. Так об этом высказался зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

По его словам, необходимо отличать просто отъезд от предательства, когда кто-то желает поражения своей стране. Политик назвал человека «кузнецом своего счастья». «Просто, думая о каких-либо последствиях для себя, может, кто-то уехал навсегда. Это их личное решение. Я даже не буду и осуждать их, и комментировать это никак», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза уточнил, что спецоперация так или иначе оказывает влияние на психологическое состояние граждан, люди думают об этом. Кроме того, он отказался давать морально-нравственную оценку действиям россиян, которые уехали из страны, объяснив это тем, что не знает «побудительных мотивов каждого из них, они могут быть разными».

Ранее Медведев заявил, что ему «по-человечески жаль» уехавших из страны айтишников. По его мнению, специалисты окажутся в сложном положении. Политик добавил, что необходимы меры, которые будут направлены на то, чтобы большинство из них остались.