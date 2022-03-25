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Медведев пожалел уехавших из страны айтишников

Медведев заявил, что уехавшие из страны айтишники окажутся в сложном положении

Фото: Pixabay

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ему «по-человечески жаль» уехавших из страны айтишников. Это заявление он сделал в интервью РИА Новости.

Он отметил, что уехавшие из страны специалисты окажутся в сложном положении и добавил, что необходимы меры, которые будут направлены на то, чтобы большинство из них осталось. Медведев подчеркнул важность этих специалистов на рынке и выразил надежду на то, что подготовленные правительством меры поддержки IT-отрасли окажутся эффективны.

По его словам, отъезд большинства айтишников связан с ограничениями, наложенными на российский бизнес и банковскую систему из-за санкций Запада.

«И я понимаю как раз их мотивы, почему они пытаются найти своё место под солнцем», — заявил Медведев.

Ранее замглавы Совбеза заявил, что отъезд из России является личным делом каждого. По его словам, необходимо проводить четкую грань между простым отъездом и предательством, когда человек начинает искренне желать своей стране поражения. Медведев назвал человека «кузнецом своего счастья» и не стал осуждать тех, кто уехал из-за каких-то личных мотивов. К тому же он выразил надежду на то, что большинство таких людей в скором времени вернется.

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Роман Кирьянов
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