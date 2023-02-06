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05:45, 6 февраля 2023Россия

В Госдуме оценят меры наказания для критикующих Россию релокантов

Депутат Ямпольская: в Госдуме оценят меры наказания для критикующих Россию релокантов
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

В Госдуме оценят меры наказания для критикующих Россию релокантов, будет создана соответствующая экспертная группа, которая рассмотрит поступающие предложения. Об этом рассказала председатель комитета по культуре нижней палаты парламента Елена Ямпольская, передают «Известия».

Депутат отметила, что поступили предложения о внесении изменений в законодательство, также необходимо обсудить ряд вопросов с силовиками, Министерством культуры, Минэком, Центробанком о том, как работают те или иные уже принятые меры. Также необходимо созвать совещание с представителями творческого сообщества, добавила парламентарий.

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«Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме. Речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать», — подчеркнула Ямпольская.

В настоящее время, по ее словам, определен ряд инициатив, среди них не только резонансное предложение о конфискации имущества критикующих страну релокантов, но и лишение званий, а также запрет на публикацию контента в русскоязычном сегменте.

Депутат сообщила, что первое заседание намечено на середину февраля, ориентировочно на 15-16 число. Ямпольская выразила мнение, что двух встреч будет достаточно для определения наиболее подходящих мер.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. Он подчеркнул, что в последнее время российские граждане считают возможным лить грязь на Россию, ее жителей, солдат и офицеров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел тему ограничений для уехавших из страны актуальной, но при этом сложной. Кроме того, он заявил, что власти России должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны и не является ее врагами, захотели вернуться обратно.

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Марина Совина
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