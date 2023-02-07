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20:48, 7 февраля 2023Из жизни

Бывшая уборщица назвала самую чистую кабинку в общественном туалете

Daily Mail: экс-уборщица общественных туалетов призвала не занимать кабинку для инвалидов

Фото: Juan Marin / Unsplash

Бывшая уборщица назвала секреты правильного выбора самой чистой кабинки в общественном туалете и перечислила кабинки, куда не стоит заходить никогда. В частности она призвала не занимать кабинку для инвалидов, сообщает Daily Mail.

26-летняя Дженнифер Каллисон в TikTok раскрыла три секрета пользования общественными туалетами, которые она узнала за два года работы уборщицей. Этой деятельностью она занималась параллельно с получением степени кандидата наук в области антропологии.

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«Я расскажу вам, какими кабинками в туалете пользуются меньше всего, поэтому они остаются самыми чистыми», — сказала женщина. Она пояснила, что каждый час проверяла состояние туалетов и заменяла туалетную бумагу, поэтому обратила внимание на то, какие кабинки используются чаще всего. «Проходите в самую дальнюю кабинку от входа, так как люди чаще всего заходят в первые две кабинки», — сказала Дженнифер.

По ее словам, первые несколько кабинок — самые грязные и чаще всего используются.

Второй совет от Каллисон заключается в том, что если кабинки находятся с двух сторон, стоит всегда выбирать левую, так как чаще всего люди предпочитают правую сторону. Последний совет заключается в том, что нужно избегать кабинок для инвалидов при любых обстоятельствах, так как они могут понадобиться кому-то, кому это действительно нужно. Женщина объяснила, что большинство взрослых людей не пользуются такими кабинками, но дети любят все новое, поэтому часто заходят в них.

Подписчики Дженнифер были благодарны ей за советы, которые ответили на годами мучившие их вопросы. «Спасибо за вашу информацию. Я думаю об этом каждый раз, когда пользуюсь общественными туалетами. Я всегда выбираю вторую по дальности», — отметила одна подписчица. «Я читала противоположное? Что большинство людей избегают первой и второй кабинок, так как считают, что ими пользуются чаще всего. Я сдаюсь», — отметила другая.

Ранее сообщалось, что мужчина из австралийского штата Квинсленд зашел в общественный туалет кафе Alex Surf Club и увидел восточную коричневую змею — одну из самых ядовитых змей в мире. Она свернулась кольцами на крышке мусорного ведра в кабинке туалета.

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Алиса Дмитриева
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