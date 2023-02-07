Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:48, 7 февраля 2023Из жизни

Крыса залезла на спящего пассажира метро и попала на видео

NDTV: крыса пробралась в вагон метро и залезла на спящего пассажира

В штате Нью-Йорк, США, крыса пробралась в метро и разбудила пассажира, заснувшего в вагоне. Об этом сообщает NDTV.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как крыса карабкается по ногам спящего мужчины и залезает к нему на колени. Затем грызун забирается на плечи пассажира и устраивается на его шее. Проснувшийся мужчина несколько секунд смотрит на крысу, а затем, испугавшись, встает и сбрасывает ее на пол.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Ролик набрал более миллиона просмотров и тысячи комментариев в сети. Многие пользователи были шокированы увиденным и заявили, что никогда не сталкивались с крысами в вагонах метро, однако часто замечали их на платформах и рельсах. Некоторые люди также удивились невозмутимости пассажира, обнаружившего забравшегося на него грызуна. «Этот парень — воплощение спокойствия. Кто бы не начал кричать, прыгать и не потерял самообладание в такой ситуации?» — пишет один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok нашла маленькую белую мышь в рождественской елке, испугалась и попросила о помощи. Многие пользователи признались, что были бы очень напуганы, увидев грызуна в своем доме.

Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Германия одобрила поставку 178 танков Украине
Суд оштрафовал рабочего российского завода за оправдание нацизма
Желание Японии заключить мирный договор с Россией объяснили
Министр обороны ФРГ привез в Киев игрушечный танк Leopard
Писатель Салман Рушди впервые высказался о нападении на него
Клиенты оказались заблокированы в пункте Wildberries в Москве
В Китае оценили перспективы вступления Украины в Евросоюз
Врач раскрыла главную причину появления неприятного запаха от головы
Россиянам назвали опасность заусенцев для здоровья
Производитель масла «Олейна» продал бизнес в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.