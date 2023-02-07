В iPhone появится обратная зарядка

9to5mac: в будущих iPhone может появиться функция обратной зарядки

Инженеры Apple возобновили работу над обратной зарядкой в смартфонах. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Как сообщил источник медиа, в Apple намерены доработать технологию обратной зарядки, чтобы эта функция появилась в будущих iPhone. По словам инсайдера, данная технология находится в активной разработке как минимум с 2019 года, но из-за технических сложностей пока не появилась в телефонах бренда.

Функция двойной зарядки позволит использовать расположенную под задней панелью индукционную катушку для зарядки аксессуаров — например, наушников AirPods. Урезанная функция обратной зарядки появилась в телефонах серии iPhone 12, когда девайсы могли отдавать энергию фирменным пауэрбанкам MagSafe. Сообщается, что функция была почти готова к выходу аппаратов линейки iPhone 14, но инженеры фирмы столкнулись с некоторыми проблемами.

Так или иначе Apple имеет разрешение от Федеральной комиссии по связи США (FCC) на активацию функции двойной зарядки в своих девайсах с 2020 года. По словам источника, данная опция может появиться в смартфонах серии iPhone 15.

О том, что Apple запатентовала новую технологию обратной зарядки, стало известно в октябре 2022 года. По словам источников, компания работает над данной особенностью смартфонов с 2013 года.