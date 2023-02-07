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19:27, 7 февраля 2023Культура

Писатель Салман Рушди впервые высказался о нападении на него

Писатель Салман Рушди заявил, что переосмыслил подход к безопасности после нападения
Салман Рушди

Салман Рушди. Фото: @SalmanRushdie

Писатель Салман Рушди впервые высказался о нападении на него, которое случилось в прошлом году в Нью-Йорке. Интервью с Рушди опубликовало издание The New Yorker.

Автор заявил, что после случившегося переосмыслил свой подход к безопасности. Он также отметил, что столкнулся с посттравматическим стрессовым расстройством, из-за которого не мог писать новые работы. «Серьезные травмы, по сути, зажили. Я чувствую большой и указательный пальцы, а также нижнюю половину ладони», — поделился Рушди.

Писатель пояснил, что ему сложно печатать из-за отсутствия чувствительности в кончиках пальцев. «Это была колоссальная атака», — заключил он.

12 августа 2022 года стало известно о нападении на Рушди в Нью-Йорке. Писатель должен был прочитать лекцию о том, как США становятся местом для самовыражения и убежищем для людей искусства, находящихся в изгнании. После нападения Рушди доставили на вертолете в больницу с ножевым ранением. Позже агент писателя назвал его состояние неутешительным и рассказал, что Рушди подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После нападения автор ослеп на один глаз.

Рушди — уроженец Бомбея, живет в Великобритании и США. Всемирная известность пришла к нему в 1989 году после выхода книги «Сатанинские стихи». Многие мусульмане назвали ее кощунственной, а иранский аятолла Хомейни издал фетву, в которой назвал убийство писателя богоугодным делом.

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Марина Погосян
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