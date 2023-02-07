Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
14:28, 7 февраля 2023Спорт

Российский игрок «Торонто» рассказал об отношении к рекорду Овечкина в Канаде

Голкипер «Торонто» Самсонов заявил, что в России внимание к Овечкину выше, чем в Канаде

Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

Российский игрок «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал об отношении в Канаде к достижениям форварда Александра Овечкина. Его слова приводит Sport24.

«Мне кажется, в России внимание к рекорду Овечкина больше, чем в Канаде. Тут все равно на первом плане Мэттьюс, Макдэвид, канадские команды», — заявил Самсонов.

Голкипер также высказался о матчах против Овечкина. «Мы с ним созванивались после последней игры. Он сказал: "У меня теперь задача номер один — тебе гол забить". Посмеялись с ним», — сказал хоккеист. Он добавил, что всегда выходит на игры против Овечкина очень заряженным и не хочет, чтобы форвард ему забил.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На его счету 812 заброшенных шайб. На данный момент нападающий отстает от канадца Уэйна Гретцки, лидирующего в списке, на 82 гола.

Самсонов выступает в НХЛ с 2019 года. До 2022 года он играл за «Вашингтон Кэпиталс», однако команда не стала предлагать ему новый контракт, после чего россиянин перешел в «Торонто».

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты
В одной из подмосковных школ ученица пятого класса ранила одноклассницу ножом
Актера из «Танцующего с волками» обвинили в растлении детей и создании секты
В России назвали базовое правило безопасности в сети
Учителям предложили разрешить повторно получать бесплатное образование
40-летняя экскаваторщица рассказала о первом сексе с принцем Гарри
Собянин сообщил о поимке тысяч разыскиваемых благодаря видеосистеме Москвы
Украина сняла торговые барьеры на ввоз беспилотников и тепловизоров
Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в пострадавших провинциях
Российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре и Водяном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.