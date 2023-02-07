Российский игрок «Торонто» рассказал об отношении к рекорду Овечкина в Канаде

Голкипер «Торонто» Самсонов заявил, что в России внимание к Овечкину выше, чем в Канаде

Российский игрок «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал об отношении в Канаде к достижениям форварда Александра Овечкина. Его слова приводит Sport24.

«Мне кажется, в России внимание к рекорду Овечкина больше, чем в Канаде. Тут все равно на первом плане Мэттьюс, Макдэвид, канадские команды», — заявил Самсонов.

Голкипер также высказался о матчах против Овечкина. «Мы с ним созванивались после последней игры. Он сказал: "У меня теперь задача номер один — тебе гол забить". Посмеялись с ним», — сказал хоккеист. Он добавил, что всегда выходит на игры против Овечкина очень заряженным и не хочет, чтобы форвард ему забил.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На его счету 812 заброшенных шайб. На данный момент нападающий отстает от канадца Уэйна Гретцки, лидирующего в списке, на 82 гола.

Самсонов выступает в НХЛ с 2019 года. До 2022 года он играл за «Вашингтон Кэпиталс», однако команда не стала предлагать ему новый контракт, после чего россиянин перешел в «Торонто».