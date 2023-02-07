Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 7 февраля 2023Мир

В ООН не смогли подтвердить поставки оружия из КНДР в Россию

Комитет Совбеза ООН не нашел доказательств словам США о поставках оружия из КНДР в Россию

Фото: KCNA / Reuters

Эксперты санкционного комитета Совбеза ООН по КНДР не смогли подтвердить слова властей США о поставках оружия из КНДР в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад дипломатического источника.

«Никаких доказательств того, что обвинения США в отношении поставок оружия из КНДР в Россию имеют под собой хоть какие-то основания, эксперты не нашли», — передали агентству.

В докладе также сказано, что Северная Корея в 2022 году похитила больше всего криптовалютных активов, а также атаковала сети иностранных аэрокосмических и оборонных компаний. Кроме того, в документе не поднимается тема о якобы подготовке очередного ядерного испытания Пхеньяном, хотя ранее некоторые страны Запада неоднократно об этом заявляли.

Ранее в России опровергли военные поставки КНДР для частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что российская сторона может решить конфликт на Украине своими силами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
МЧС уточнило число погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой
Раскрыта малоизвестная опасность похудения по методу Маска и Кардашьян
Норвежский биатлонист ответил назвавшей его тараканом Резцовой
Иран открыл первую в стране подземную базу ВВС
В российском городе башенный кран врезался в дом
Россиянин ударил таксиста в глаз в ответ на просьбу расплатиться за поездку
Парикмахер раскрыла способ выглядеть визуально моложе с помощью прически
В США потребовали прекратить тратить миллиарды на Украину
Восьмилетняя школьница умерла на глазах у матери в российской больнице
На Украине генерала милиции в отставке обвинили в сотрудничестве с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.