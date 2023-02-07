В ООН не смогли подтвердить поставки оружия из КНДР в Россию

Комитет Совбеза ООН не нашел доказательств словам США о поставках оружия из КНДР в Россию

Эксперты санкционного комитета Совбеза ООН по КНДР не смогли подтвердить слова властей США о поставках оружия из КНДР в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад дипломатического источника.

«Никаких доказательств того, что обвинения США в отношении поставок оружия из КНДР в Россию имеют под собой хоть какие-то основания, эксперты не нашли», — передали агентству.

В докладе также сказано, что Северная Корея в 2022 году похитила больше всего криптовалютных активов, а также атаковала сети иностранных аэрокосмических и оборонных компаний. Кроме того, в документе не поднимается тема о якобы подготовке очередного ядерного испытания Пхеньяном, хотя ранее некоторые страны Запада неоднократно об этом заявляли.

Ранее в России опровергли военные поставки КНДР для частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что российская сторона может решить конфликт на Украине своими силами.