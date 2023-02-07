Американская нефтекомпания собралась заключить сделку с Алжиром

WSJ: Chevron возобновила переговоры о сотрудничестве с Алжиром

Американская нефтекомпания Chevron возобновила переговоры о сотрудничестве с Алжиром, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В 2020 году Chevron подписала меморандум о сотрудничестве с местной государственной Sonatrach. Теперь Chevron собирается инвестировать в Алжир в обмен на заключение сделки по разведке энергоресурсов на территории страны.

По данным источников, компания наняла консультантов для оценки запасов сланцевого и несланцевого газа в Алжире. Страна находится на третьем месте в мире по объему извлекаемых сланцевых ресурсов. Освоение этих ресурсов важно для Chevron на фоне замещения доли российского газа в европейском потреблении.

На фоне эмбарго на импорт нефти из России США стали искать новые источники поставок топлива, что в ноябре 2022 года привело к ослаблению части санкций против нефтегазового сектора Венесуэлы. Власти США позволили Chevron возобновить добычу на некоторых месторождениях в латиноамериканской стране, а также разрешили импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы.