Китайские аэростаты летали над секретными военными объектами США при Трампе

Bloomberg: китайские аэростаты могли собирать данные о секретных объектах США при Трампе

Китайские аэростаты пролетали над секретными военными объектами на территории США в годы президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, по словам собеседника агентства, разведывательные воздушные шары из КНР появлялись над штатами Техас, Вирджиния, Флорида, Гавайи и Калифорния, а также над островом Гуам в Тихом океане. Предположительно, они могли собирать данные о располагающихся там американских секретных базах и авианосцах.

При этом, как отмечает Bloomberg, разведка США изначально классифицировала эти аэростаты как «неопознанные воздушные объекты». Установить их происхождение американские специалисты смогли только после дополнительного изучения, когда главой Белого дома стал Байден.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что при Трампе китайские аэростаты входили в воздушное пространство США как минимум три раза, однако известно об этом стало только в годы президентства Байдена. Бывший американский лидер эти факты отрицал.

Китайский аэростат появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Некоторое время за ним наблюдали, и американские власти сообщали, что это разведывательный аппарат Китая. В МИД КНР, в свою очередь, отмечали, что аэростат оказался в небе над США по ошибке, из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Позднее аэростат был сбит американскими ВВС. Обломки, которые, возможно, являются частью аэростата, были замечены на побережье Южной Каролины.

