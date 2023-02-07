Госпитализированный Борис Щербаков сообщил о своем состоянии

Госпитализированный актер Борис Щербаков рассказал, что ему стало лучше

Народный артист России Борис Щербаков, попавший в реанимацию, рассказал о своем состоянии. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Актер рассказал, что пошел на поправку. «Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование», — заявил Щербаков.

Госпитализированный артист добавил, что диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии» врачи не подтвердили, а также подчеркнул, что не знает, когда его выпишут. «Просто простуда», — поделился актер.

1 февраля стало известно, что Щербакова увезли с репетиции спектакля «Свободная пара» в ДК «Выборгский» на машине скорой помощи. Мероприятие отменили. Что именно стало причиной обращения к врачам, не уточнялось. Супруга Щербакова Татьяна Бронзова заявляла, что актер не госпитализирован, а спектакль отменили из-за его простуды.

2 февраля сын Бориса Щербакова Василий рассказал, что его отца поместили в реанимацию, и с ним нельзя было выйти на связь. Позднее актера перевели в кардиологическое отделение.

