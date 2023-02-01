Бориса Щербакова увезли с репетиции на скорой

«78»: актера Бориса Щербакова увезли с репетиции спектакля на машине скорой помощи

Актера Бориса Щербакова увезли с репетиции спектакля на машине скорой помощи. Об этом сообщает канал «78».

Народный артист России должен был исполнить роль в постановке «Свободная пара» в ДК «Выборгский». Из-за плохого самочувствия Щербакова спектакль отменили. Что именно стало причиной обращения к врачам, не уточняется.

При этом супруга артиста Татьяна Бронзова заявила в беседе с «360», что Щербаков не в больнице. По ее словам, спектакль отменили, потому что актер простудился.

В прошлом году Щербакова госпитализировали с коронавирусом. Тогда Бронзова рассказала, что ее муж прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, поэтому болезнь прошла в легкой форме.

Борис Щербаков известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также участвовал в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра.