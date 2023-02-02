Сын Бориса Щербакова рассказал о госпитализации актера

Сын Бориса Щербакова заявил, что актер находится в кардиологическом отделении

Сын Бориса Щербакова Василий рассказал о госпитализации актера. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Мужчина заявил, что вчера его отец находился в реанимации, поэтому с ним нельзя было выйти на связь. Позже Щербакова перевели в кардиологическое отделение.

«Кризисное состояние прошло, прогнозы положительные. Мы с ним говорили, у него голос уже совершенно другой. К сожалению, в больнице сейчас ковидный карантин, поэтому информации о диагнозе пока нет», — сказал Василий.

В среду, 1 февраля, сообщалось, что Бориса Щербакова увезли с репетиции спектакля на машине скорой помощи. Народный артист России должен был исполнить роль в постановке «Свободная пара» в ДК «Выборгский». Из-за плохого самочувствия Щербакова спектакль отменили.

При этом супруга артиста Татьяна Бронзова заявила, что Щербаков не в больнице. По ее словам, спектакль отменили, потому что актер простудился.