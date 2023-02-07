Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:03, 7 февраля 2023Наука и техника

Робот-саранча получил чувствительное обоняние

Reuters: израильские ученые создали робота с усиками от саранчи

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильским ученым удалось создать робота, оснащенного биологическим датчиком. Об этом сообщает Reuters.

По словам специалистов, у них получилось сделать робота с интегрированным биологическим датчиком — усиками саранчи. Он отличается чувствительным обонянием и может быть использован при диагностике заболеваний или для обнаружения опасных веществ.

Специалисты Тель-Авивского университета (Израиль) отметили, что благодаря своим усикам саранча имеет острое обоняние. Ученые установили их между двумя электродами, которые производят уникальный электрический сигнал в качестве реакции на запах. Информация отправляется на компьютер, где обрабатывается с помощью машинного обучения.

«В конечном счете мы пытались создать робота с обонянием, который сможет различать запахи и определять их местонахождение в пространстве», — отметила один из авторов изобретения Нета Швил. По словам ее коллеги Бена Моаза, подобные биогибридные роботы могут диагностировать заболевания и применяться в медицине или быть использованы в полиции в качестве устройств, анализирующих взрывчатые вещества. «Мы впечатлены открывшимися возможностями», — подчеркнул Моаз.

В марте 2022 года специалисты Университета Фрайбурга (Германия) рассказали, что научились синтезировать мышцы из натурального белка, способные автономно сокращаться. Новая технология может быть применена в реконструктивной медицине, протезировании, фармацевтике или мягкой робототехнике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В России произошло землетрясение
Мучившая телеведущую изжога оказалась симптомом смертельной болезни
Главу предприятия «Ростеха» задержали после получения взятки
Стало известно о кризисе поставок боеприпасов в ЕС из-за конфликта на Украине
Власти Таиланда отказались от унизительной для туристов процедуры в аэропортах
Вирусолог предрек появление в России тропических болезней
Названо условие для возобновления переговоров России и Украины
Определен самый популярный возраст для рождения первенца в Москве
Полиция задержала 52 участника воровской сходки в подмосковном ресторане
Жена Стэйтема снялась в рекламе бренда нижнего белья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.