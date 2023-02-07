Жизнь в браке сократила риск повышенного уровня сахара в крови

BMJ Open Diabetes Research & Care: жизнь в браке сократила риск повышенного сахара в крови

Международная команда ученых из Канады и Люксембурга выявила, что жизнь в браке, независимо от взаимоотношений в нем, сокращает риск формирования повышенного сахара в крови. О результатах работы сообщается в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

Предыдущие исследования уже показывали, что брак или совместное проживание полезны для здоровья, особенно для пожилых людей. Кроме того, специалисты приходили к выводу, что вероятность развития диабета второго типа связан с рядом социальных аспектов здоровья, включая социальную изоляцию, одиночество, условия жизни, социальную поддержку и другие.

Теперь авторы изучили связь между семейным положением и качеством отношений со средним уровнем глюкозы. Для этого были проанализированы данные биомаркеров в крови 3335 взрослых в возрасте от 50 до 89 лет, у которых ранее не диагностировался диабет. У участников также спрашивали, есть ли у них муж, жена или партнер-сожитель, и задавали вопросы, направленные на измерение уровня напряжения и поддержки в паре. Вместе с тем учитывались такие факторы, как возраст, уровень дохода, занятость, курение, физическая активность, склонность или наличие депрессии, индекс массы тела (ИМТ) и наличие детей.

Оказалось, что у людей, переживших серьезные перемены в браке (например, развод), произошли значительные изменения в количестве HbA1c (средний гликемический уровень в крови), а вследствие и риска преддиабета. При этом само качество отношений не показало статистической значимости в зависимости от уровня глюкозы., поэтому ученые предполагают, что важнее сам факт наличия пары, нежели хороших отношений с партнером.

