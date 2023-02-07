Минтранс предложил авиакомпаниям продавать участникам СВО билеты онлайн

«Ъ»: Минтранс опрашивает авиакомпании о возможности онлайн-продаж билетов участникам СВО

Минтранс РФ предложил российским авиакомпаниям рассмотреть возможность продажи билетов онлайн участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства.

Речь идет об онлайн-продаже авиабилетов «военнослужащим-участникам специальной военной операции» по воинским перевозочным документам (ВПД) — с ним военный и члены его семьи смогут бесплатно добираться в командировку, новое место службы или на реабилитацию. Поводом к инициативе Минтранса стало обращение депутата Госдумы Андрея Кузнецова, которому поступили жалобы от инвалидов-колясочников и раненых участников СВО на необходимость оформлять ВПД в кассах аэропортов или авиакомпаний.

Любая льготная покупка авиабилета осуществляется при предъявлении подтверждающих документов, что невозможно сделать при онлайн-покупке. Так, Минтранс опрашивает авиакомпании на предмет введения новых правила продажи, согласно которым будет разрешено онлайн-бронирование билета с последующим его получением в кассе аэропорта при предъявлении ВПД.

«Многие из них в инвалидных колясках, без рук и ног, с многочисленными осколками… Для указанной выше категории военнослужащих, прошедших реабилитацию после ранений, жизненно необходимо обеспечить дистанционное бронирование билетов», — говорится в обращении депутата.

В большинстве авиакомпаний, опрошенных «Ъ», отметили, что техническое внедрение опции для онлайн-бронирования авиабилетов по ВПД «затруднений не вызывает». Тем не менее перевозчики опасаются, что для этого также потребуется изменение нормативных актов и упрощение формата отчетности, так как после оформления билетов ВПД отправляются в Минобороны.

Другие авиакомпании заявили, что предвидят проблемы с компенсациями от Минобороны, так как расходы перевозчиков компенсируются из бюджета на основании выставленных счетов после оказания услуги льготного перелета — подтвердить соответствие онлайн-продаж установленным лимитам «будет сложно».

Ранее, в декабре 2022 года, президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий туроператорам в 2023 году задерживать возврат денег за отмененные из-за начала специальной военной операции туры.