Россиянам задержат возврат средств за отмененные из-за начала СВО туры

Владимир Путин подписал закон об отсрочке возврата средств за отмену туров на год

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий туроператорам в 2023 году задерживать возврат денег за отмененные из-за начала специальной военной операции (СВО) туры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь у правительства появится возможность предоставлять отсрочку по выплате денежных средств за путевки россиян, купленные до 24 февраля 2022 года, исполнение которых «по объективным причинам» оказалось невозможным, еще на год.

Согласно закону, кабмин сможет принимать решения об особенностях исполнения, изменения или расторжения подобных договоров, включая основания, сроки, порядок и условия возврата туристам денег или предоставления равнозначных туров. Аналогичная норма вводилась на фоне пандемии COVID-19.

Ранее Путин подписал указ о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до 2024 года. Отмечается, что к четырем вышеперечисленным популярным регионам страны добавлен пятый — Санкт-Петербург, а также федеральная территория «Сириус».