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15:17, 19 декабря 2022Путешествия

Россиянам задержат возврат средств за отмененные из-за начала СВО туры

Владимир Путин подписал закон об отсрочке возврата средств за отмену туров на год

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий туроператорам в 2023 году задерживать возврат денег за отмененные из-за начала специальной военной операции (СВО) туры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь у правительства появится возможность предоставлять отсрочку по выплате денежных средств за путевки россиян, купленные до 24 февраля 2022 года, исполнение которых «по объективным причинам» оказалось невозможным, еще на год.

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Согласно закону, кабмин сможет принимать решения об особенностях исполнения, изменения или расторжения подобных договоров, включая основания, сроки, порядок и условия возврата туристам денег или предоставления равнозначных туров. Аналогичная норма вводилась на фоне пандемии COVID-19.

Ранее Путин подписал указ о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до 2024 года. Отмечается, что к четырем вышеперечисленным популярным регионам страны добавлен пятый — Санкт-Петербург, а также федеральная территория «Сириус».

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Фариза Бацазова
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