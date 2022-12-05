С россиян продолжат взимать курортный сбор в пяти популярных регионах страны

Путин подписал указ о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора до 2024 года

Эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях продлили до 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что к четырем вышеперечисленным популярным регионам страны, которые смогут взимать курортный сбор, добавлен пятый — Санкт-Петербург, а также федеральная территория «Сириус». Согласно документу, эксперимент продолжится до 31 декабря 2024 года включительно.

В пояснительной записке отмечается, что продление срока проведения эксперимента будет способствовать созданию в стране современного санаторно-курортного комплекса, так как средства от курортного сбора идут на развитие туристической инфраструктуры.

В феврале власти Крыма отказались от введения курортного сбора на территории полуострова. Депутаты Госсовета республики признали утратившим силу закон «О введении курортного сбора» и назвали его нецелесообразным в связи со складывающейся социально-экономической ситуацией, в том числе распространением новой коронавирусной инфекции.