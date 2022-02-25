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Крым отказался от введения курортного сбора

В Крыму депутаты признали утратившим силу закон «О введении курортного сбора»

Фото: Shutterstock

Власти Крыма отказались от введения курортного сбора на территории полуострова — депутаты Госсовета республики признали утратившим силу закон «О введении курортного сбора». Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение принято на основании того, что все муниципальные образования Крыма, которые были включены в территорию эксперимента — городские округа Алушта, Судак, Феодосия и Ялта, подали заявки об их исключении из списка.

«В связи со складывающейся социально-экономической ситуацией, в том числе обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, взимание сбора в курортной сфере не представляется целесообразным», — пояснил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Ранее глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что ситуация в Донбассе не повлияет на проведение курортного сезона в регионе. Чиновник также предрек, что летом у жителей Украины может появиться массовое желание посетить полуостров с целью отдыха.

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Валентина Процкова
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