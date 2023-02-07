МИД потребовал от США не вмешиваться в дела России

МИД России передал посольству США ноту с требованием прекратить вмешиваться в дела страны

МИД России потребовал от США не вмешиваться в дела Москвы. О передаче соответствующей ноты заявил близкий к руководству ведомства источник, пишет РИА Новости.

«Американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям», — заявили агентству.

Кроме того, близкий к МИД источник заявил, что дипломатов США предостерегли от попыток вести подрывную работу в России. Уточняется, что потенциальных причастных к такой деятельности вышлют из страны, невзирая на их должности.

В частности, новому послу США в Москве Линн Трейси вручили копии верительных грамот и попросили строго соблюдать российские законы. Помимо этого, российская сторона потребовала прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями Москвы и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Российская сторона не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой информресурсами посольства США, и намерена использовать для ее нейтрализации все доступные средства», — подытожил источник в МИД.

Ранее власти США ввели новые антироссийские санкции. В частности, Вашингтон утвердил потолок цен на нефтепродукты из России.

