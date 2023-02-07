Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:16, 7 февраля 2023Наука и техника

Apple представит рекордно дорогой смартфон

Bloomberg: Apple выпустит iPhone Ultra, являющийся самым дорогим смартфоном в линейке

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Apple намерена представить рекордно дорогой смартфон. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам аналитика Марка Гурмана, американская компания может выпустить самый дорогой смартфон в своей линейке в 2024 году. Гурман предположил, что модель iPhone 16 Ultra будет оценена дороже флагмана iPhone 14 Pro Max, который доступен минимум за 1099 долларов или около 78 тысяч рублей.

Специалист сослался на слова главы Apple Тима Кука, который во время последнего квартального отчета заявил, что потребители готовы платить больше, чтобы получить самый лучший девайс на рынке. «iPhone стал неотъемлемой частью жизни людей», — подчеркнул Кук.

Марк Гурман не стал раскрывать характеристики iPhone 16 Ultra, но предположил, что аппарат получит самые передовые компоненты и характеристики. Аналитик отметил, что будущий флагман может иметь увеличенный дисплей, самый производительный чип в серии, продвинутую камеру. Специалист заявил, что Apple продолжит разделять стартовые и премиальные модели смартфонов, как это было в 2022 году.

В начале февраля Apple опубликовала статистику за первый квартал 2023 финансового года. Выяснилось, что чистая прибыль компании резко упала до 29,998 миллиарда долларов, или до 1,88 доллара за акцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Арестович заявил о возможном «корейском сценарии» для Украины
Овечкин рассказал о привычке пить колу во время матчей
Маск заявил о спасении Twitter от банкротства
Минобороны разработало новую военную форму для участников спецоперации
Фитнес-блогерша снялась в нижнем белье и показала выпирающий живот
Аналитики заявили о риске хранения рекордного урожая зерна в России
Киновед назвала современные фильмы с яркими образами Москвы
Нидерланды озвучили общую сумму военной помощи Киеву за полгода
США выявили возможности разведки Китая за счет аэростата
43 русскоговорящих гида оказались под завалами отеля в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.